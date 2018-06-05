МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают штрафовать юрлиц-владельцев такси в размере до 200 тысяч рублей за передачу заказа такси лицам, не имеющим разрешения на такие перевозки, а при повторном нарушении закона штраф составит до 500 тысяч рублей, говорится в законопроекте, опубликованном в базе данных Госдумы.

Депутаты Госдумы Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба внесли проект закона, который урегулирует деятельность агрегаторов такси.

"Настоящий законопроект устраняет проблемные вопросы, возникшие в правоприменительной практике. Вводятся требования к агрегаторам, устанавливаются особенности осуществления их деятельности, в том числе запрет передачи заявок лицам, не имеющим разрешения на деятельность такси. Закрепляется порядок и основания ответственности агрегаторов и перевозчиков за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира. Устанавливается запрет передачи разрешений на деятельности такси третьим лицам с целью осуществления ими деятельности легкового такси", — говорится в документе.

Нелегальное такси



Авторы законопроекта считают, что появление современных технологий обострило проблемы теневого сектора, сформировало новые схемы ухода от ответственности за вред, причиненный пассажиру.

"Ряд предприятий, позиционирующих себя в качестве лизинговых компаний с функцией агрегатора, получают на свое имя разрешения на деятельность такси на принадлежащие им транспортные средства. Впоследствии автомобили вместе с разрешениями передаются в аренду физическим лицам, в том числе нелегальным мигрантам. Арендная плата списывается ежедневно с виртуального счета водителя", — поясняется в документе.

"В случаях ДТП компании — собственники автомобилей отказываются возмещать пассажиру причиненный вред, ссылаясь на передачу автомобиля во владение другому лицу. Водитель-мигрант, уклоняясь от ответственности, выезжает за пределы Российской Федерации", — говорится в законопроекте.

Наказание

Авторы законопроекта предлагают установить штрафы за передачу заказов таксистам-нелегалам в размере до 200 тысяч рублей для юридических лиц и до 30 тысяч рублей для должностных лиц. В случае повторного нарушения закона штрафы возрастают до 500 и 50 тысяч рублей соответственно.

"Передача заказа легкового такси (обеспечение доступа к информации о заказе легкового такси) лицам, не получившим в установленном порядке разрешений на осуществление деятельности по перевозке легковым такси, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", — говорится в законопроекте.

"Повторное в течение года совершение административного правонарушения… влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей", — говорится в законопроекте.

Кроме того, депутаты предлагают штрафовать владельцев такси за нарушения обработки информации о заказе легкового такси с использованием баз данных, находящихся на территории России, в размере до 200 тысяч рублей.

"Нарушение требований федерального закона об обеспечении обработки информации о заказе легкового такси с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, а также нарушение требования о размещении технических средств информационных систем на территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", — говорится в документе.