РГО начинает новый социальный проект для детей, оставшихся без родителей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Русское географическое общество (РГО) начинает новый социальный проект "География — детям" для детей, оставшихся без родителей, сообщил журналистам во вторник первый вице-президент РГО Николай Касимов.
По информации общества, цель акции в популяризации географии, сохранении исторического и культурного наследия, привлечению детей к природоохранной и исследовательской деятельности. Старт проекта запланирован на октябрь этого года. Ожидается, что в этом году акция пройдет в десяти учреждениях.