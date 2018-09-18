РГО начинает новый социальный проект для детей, оставшихся без родителей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Русское географическое общество (РГО) начинает новый социальный проект "География — детям" для детей, оставшихся без родителей, сообщил журналистам во вторник первый вице-президент РГО Николай Касимов.

"Мы начинаем новый социальный проект, новую социальную акцию, которая называется "География — детям". Это специальная программа для детей, оставшихся без родителей, в рамках которой в детских домах пройдут дни РГО. В них примут участие наши региональные отделения, молодежные клубы. И мы для этого привлекаем известных лекторов, фотографов, путешественников, которые проведут мастер-классы", — сказал Касимов.

По информации общества, цель акции в популяризации географии, сохранении исторического и культурного наследия, привлечению детей к природоохранной и исследовательской деятельности. Старт проекта запланирован на октябрь этого года. Ожидается, что в этом году акция пройдет в десяти учреждениях.