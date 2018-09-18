Патрушев потребовал срочно улучшить экологию в "Красном бору"

НАРЬЯН-МАР, 17 сен — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев потребовал от Минприроды и правительства Санкт-Петербурга незамедлительно улучшить экологическую ситуацию на полигоне отходов "Красный бор".

"Критическая экологическая ситуация сложилась на полигоне "Красный бор", на котором накоплено порядка 2 миллионов тонн токсичных промышленных отходов прошлой хозяйственной деятельности", — заявил Патрушев во вторник в Нарьян-Маре на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

Он напомнил, что вопрос с этим полигоном рассматривался на заседании межведомственной комиссии Совбеза по экологии. "Однако до настоящего времени не реализованы решения в части определения организационно-правового положения полигона "Красный бор" и включения необходимых мероприятий в программу Санкт-Петербурга по охране окружающей среды", — отметил секретарь Совбеза.

"Необходимо Минприроды России совместно с правительством Санкт-Петербурга незамедлительно принять необходимые меры по улучшению экологической ситуации в районе полигона, включая обезвреживание захоронений химических отходов", — указал Патрушев.