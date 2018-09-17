ФАС увидела непристойный смысл в рекламе Burger King

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу Burger King нарушающей закон из-за использования в слогане графической "игры слов", отсылающей к бранной лексике, отмечается в сообщении службы.

Как уточняет ФАС, в слогане "ЕдАЛ ТАКОЕ?" все буквы кроме второй в первом слове — прописные, кроме того, по начертанию она напоминает букву "б". Спорная реклама была размещена на автомобиле и распространялась в одном из районов Ярославля.

"Использование графически сходных букв в данном случае может быть квалифицировано как случай языковой игры и намеренного придания слову "ЕдАЛ" графического облика, сходного с графическим обликом близкого по значению непристойного глагола", — приводится в сообщении фрагмент исследования Института русского языка им. Виноградова, который представил лингвистический анализ использованной в рекламе фразы по запросу антимонопольного ведомства.

Отмечается, что экспертная оценка подтвердила наличие в рекламе нарушения запрета на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений. Burger King выдано предписание об устранении нарушения, готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Штраф компании может составить от 100 до 500 тысяч рублей.