Волгоградские депутаты запретили продавать детям электронные сигареты

ВОЛГОГРАД, 17 сен – РИА Новости. Волгоградская областная дума приняла региональный закон о запрете продавать несовершеннолетним электронные сигареты и жидкости для них, сообщает региональный парламент.

По данным ведомства, депутаты областной думы внесли изменение в местный закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Волгоградской области".

Поправки запрещают детям находиться там, где продают электронные системы доставки никотина, а информация о запрете должна быть выставлена на всеобщее обозрение.

"В случае появления несовершеннолетнего работники такой торговой точки обязаны уведомить об этом органы внутренних дел и передать ребенка его родителям или уполномоченным лицам. За неисполнение указанных обязанностей административной ответственности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен административный штраф от 5 тысяч до 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении облдумы.