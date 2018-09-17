Депутат Госдумы намерен отстаивать проект о зонах для курения в аэропортах

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Автор законопроекта о возврате зон для курения в аэропорты депутат Госдумы Сергей Боярский заявил РИА Новости, что продолжит отстаивать свою инициативу и убеждать Минздрав в необходимости такой меры.

Ранее газета "Известия" сообщила , что правительство намерено заблокировать депутатскую инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты. Как рассказал источник в кабмине, в основу его отзыва на законопроект ляжет негативная оценка Минздрава. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что при формировании отзыва она поддержала позицию министерства здравоохранения. Курилки не способны ограничить окружающих граждан от дыма, считают эксперты. В обосновании законопроекта говорится, что запрет курения в помещениях аэропортов не привел к желаемым результатам, и граждане всё равно курят в неположенных местах.

"Я остался при своём мнении, и меня никто не переубедит в том, что здравый смысл на моей стороне. Закон провоцирует граждан, зависимых от вредной и пагубной привычки, совершать правонарушения — курить в неположенных местах: туалетах, комнатах матери и ребёнка, в туалетах для инвалидов. Там везде накурено. Если чиновники от Минздрава не пользуются простыми входами в аэропорт, а ходят через зал официальных делегаций, наверно, может быть, в этом дело. Я вот летаю постоянно по стране и вижу ситуацию… Я буду стоять на своём. Будем стараться переубеждать аргументами, поддержкой экспертов, профильных организаций", — сказал Боярский.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время системы нагревания табака не только не запрещены, но и активно предлагаются всем посетителям аэропорта. Это, по его мнению, не поддается логике. А чтобы убедиться в том, что действующее законодательство нарушается, по его словам, достаточно зайти в туалетную комнату любого аэропорта, например, Шереметьево.

"Если никто не заходил, так я рекомендую — сходите. Только не так, чтобы вам подготовили под показ стерильную (комнату), а так вот прям внезапно и от души. Посмотреть, сколько там окурков, сколько там дыма и насколько там все находится в таком непотребном совершенно (состоянии)", — сказал парламентарий.

При этом он отметил, что всегда готов к диалогу с коллегами из министерства здравоохранения и не исключает, что парламентарии могут отдельно встретиться с представителями ведомства, чтобы ее обсудить. Что кается отзыва кабмина на законопроект, то депутат пояснил, что после того, как в Госдуму официально поступит отзыв правительства, депутаты оценят, насколько он категоричен и какие аргументы используются в пользу позиции министерства здравоохранения.

"Как бы ни развивались события, я намерен продолжать работу в направлении внесения этих точечных изменений, которых, на мой взгляд, ждут как курящие, так и некурящие люди, которые пользуются активно нашими авиаузлами", — добавил Боярский.