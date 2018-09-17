Медведев пообещал усилить ответственность водителей за нарушение ПДД

ГОРКИ, 17 сен — РИА Новости. Ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения будет усилена в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что объем финансирования этого проекта из всех источников составит несколько триллионов рублей. Кроме того, задачами национального проекта являются снижение смертности на дорогах, доведение до 50% доли дорог национального значения, сокращение мест частых ДТП и перегруженных участков дорог. "Важно, чтобы планы по развитию дорожной сети были увязаны с долгосрочным пространственным развитием страны. Дорожное строительство всегда указывает быстрый и положительный эффект, дает толчок к развитию новых маршрутов", — подчеркнул глава российского кабмина.
По его словам, важнейшее направление проекта — использование контрактов жизненного цикла, переход на самые современные технологии и материалы строительства: для этого нужно уделить должное внимание повышению квалификации, обучению работников дорожного хозяйства.