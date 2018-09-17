Медведев пообещал усилить ответственность водителей за нарушение ПДД

ГОРКИ, 17 сен — РИА Новости. Ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения будет усилена в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В части безопасности дорожного движения будет усилена ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения с упором на профилактику нарушений, автоматизацию, оснащение профильных служб передовым оборудованием и техническими средствами контроля", — сказал Медведев в ходе заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он подчеркнул, что объем финансирования этого проекта из всех источников составит несколько триллионов рублей. Кроме того, задачами национального проекта являются снижение смертности на дорогах, доведение до 50% доли дорог национального значения, сокращение мест частых ДТП и перегруженных участков дорог. "Важно, чтобы планы по развитию дорожной сети были увязаны с долгосрочным пространственным развитием страны. Дорожное строительство всегда указывает быстрый и положительный эффект, дает толчок к развитию новых маршрутов", — подчеркнул глава российского кабмина.

Среди задач национального проекта также имеются обновление программы дорожного строительства, оценка состояния дорог. "Проект охватит города с населением свыше 200 тысяч человек, включая 38 городских агломераций", — пояснил Медведев. Он отметил, что важно не только улучшить состояние дорог, но и позаботиться об их сохранности. Планируется обновить технические требования и стандарты обустройства, в том числе на основе цифровых технологий, подчеркнул Медведев.

По его словам, важнейшее направление проекта — использование контрактов жизненного цикла, переход на самые современные технологии и материалы строительства: для этого нужно уделить должное внимание повышению квалификации, обучению работников дорожного хозяйства.