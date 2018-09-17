Пресс-служба певца Носкова опровергла данные о его госпитализации

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певец Николай Носков не был госпитализирован, он проходит реабилитацию после продолжительной болезни, чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста в понедельник.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Носков доставлен в одну из московских клиник с подозрением на инсульт.

"Он не госпитализирован, у него все хорошо, он просто проходит реабилитацию после продолжительного заболевания. Чувствует себя хорошо, посещает санаторий", — сказали в пресс-службе.

Николай Носков — советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького". В середине июля указом президента России Владимира Путина ему присвоено звание "Заслуженный артист РФ".