Эксперт прокомментировал запрет инспекторам ГИБДД снимать номера с машин

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Запрет сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей защитит владельцев транспортных средств от злоупотреблений, заявил RT вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Автовладельцы будут в большей безопасности, они будут защищены от мелкой коррупции, мелких домогательств и в принципе от злоупотреблений сотрудниками ГИБДД своими должностными полномочиями", — сказал эксперт.

По его мнению, рядовые автомобилисты могут не сразу заметить нововведение.

"Но у человека, по крайней мере, появляется цивилизованная возможность доехать до места, и со всеми трудностями он столкнется тогда, когда надо будет перерегистрировать в органах ГИБДД свой автомобиль или производить другие процессуальные действия", — пояснил Хайцеэр.

В понедельник президент России Владимир Путин внес изменения в положения о ГИБДД, запретив сотрудникам службы снимать номера с автомобилей. Документ вступил в силу со дня подписания.