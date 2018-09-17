В Госдуму внесли проект о праве на алименты лиц предпенсионного возраста

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об обеспечении права на алименты нетрудоспособных лиц для граждан предпенсионного возраста, сообщает пресс-служба комитета.

Как отмечается в сообщении, изменения предлагается внести в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации.

"Внесенным законопроектом предлагается сохранить возраст, с которого граждане приобретают право на алименты по нетрудоспособности, на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, указанное право будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста", — приводятся в сообщении слова Крашенинникова.

По его словам, это позволит гарантировать максимальную защиту указанных категорий лиц в сфере права социального обеспечения. Положения законопроекта вступают в силу с момента, когда изменяется пенсионное законодательство.

Крашенинников напомнил, что, согласно Семейному кодексу РФ, нетрудоспособность является основанием для получения алиментов, то есть содержания в целях обеспечения жизнедеятельности человека. Так, отметил депутат, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Право на алименты также имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.