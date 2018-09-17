МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Электронная система мониторинга по учету донорских органов введена в действие и полноценно функционирует в России, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"За последние полтора года введена в действие и полноценно функционирует электронная система мониторинга показателей деятельности по учету донорских органов, тканей и их трансплантации. Это то новое и знаковое, что появилось в российской трансплантологии",- сказала Скворцова на Всероссийском съезде трансплантологов.