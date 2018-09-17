В Москву в среду вернется бабье лето

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бабье лето вернется в Москву в середине текущей недели, воздух в столице постепенно прогреется до 23 градусов тепла, а небольшой дождь и похолодание ожидаются в городе лишь во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"На неделе погода будет хорошая, вот сегодня солнечная погода без осадков. Все последующие дни недели погода ожидается с переменной облачностью без осадков, минимальная температура будет колебаться в пределах от 5 градусов до 13 градусов, то есть, ночи постепенно будут потеплее. Дневная температура тоже будет повышаться, преобладающая 18-23 градуса до конца недели. Такая температура больше соответствует двадцатым числам августа, то есть, можно сказать, что бабье лето у нас продолжается", — сказала собеседница агентства.

Позднякова отметила, что только во вторник из-за атмосферных фронтов северного циклона в столице несколько увеличится облачность и местами пройдет небольшой дождь. Кроме того, в ночь на вторник температура в Москве повысится до 10 градусов, по области от 7 до 12 градусов, однако днем из-за облачности воздух в городе прогреется лишь до 17 градусов тепла.