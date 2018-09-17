МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Закон РФ о донорстве органов и частей признан эталоном в мире, в Минздраве надеются, что он будет внесен в Госдуму уже в осеннюю сессию, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Тот закон, который готовился вместе со всем медицинским сообществом в течение 5 лет, в мире признан уже сейчас эталоном. Он прошел свои чтения, слушания и в европейском обществе трансплантологов, во всемирном обществе трансплантологов, а кроме того на площадках некоторых национальных обществ — французского, итальянского, испанского и некоторых других",- сказала Скворцова журналистам на Всероссийском съезде трансплантологов.

Сейчас этот закон, по словам министра, проходит последние стадии обсуждения и юридической доработки в аппарате правительства Российской Федерации. "Мы очень надеемся, что в течение ближайшего времени он будет принят правительством и внесен в Государственную Думу",- добавила Скворцова.

Закон отличается тем, что впервые в стране создается понятная система — регистр волеизъявлений граждан на согласие или несогласие с посмертным донорством. Кроме того этот закон фактически создает отдельную систему донорства, самостоятельную службу, которая имеет информационную базу с листом ожидания органов или их частей. "Эта система призвана к тому, чтобы абсолютно прозрачно понятно всем пациентам, требующим пересадки органов в порядке определенной очередности, эти органы предоставлять",- отметила Скворцова.

Варианты попадания человека в регистр доноров сейчас прорабатываются. "Фактически выдача любого официального документа может являться поводом для испрашения человека о желании оказаться в этом регистре",- пояснила Скворцова.