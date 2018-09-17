Инспекторы ГИБДД давно не снимают номера с машин, заявил эксперт

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Указ президента РФ о запрете инспекторам ГИБДД снимать государственные регистрационные знаки с машин имеет чисто технический характер, так как подобной проблемы давно не существует, считает координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Президент России Владимир Путин в понедельник внес изменения в положения о государственной инспекции безопасности дорожного движения, запретив сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"На самом деле, этой проблемы не существует с 2013 года, когда автовладельцам разрешили изготавливать номера не только в ГИБДД, но в любой фирме, которая этим занимается. Раньше, если у тебя на дороге отбирали номера, тебе просто физически негде было их сделать. Сейчас, если инспектор отбирает у водителя регистрационный знак, он без труда может сделать дубликат. У многих водителей эти дубликаты даже есть с собой", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что регистрационные номера снимали из-за запрета эксплуатации транспортного средства. При этом, как отмечает эксперт, проконтролировать, чтобы водитель не сделал себе дубликат номеров, было невозможно.

"Поэтому съем номеров перестал иметь всякий физический смысл уже давно, инспекторы тоже уже этим не занимаются. Это изменение чисто техническое — убрали ту опцию, которая в настоящее время не работает", — подчеркнул Шкуматов.