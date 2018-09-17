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Роскачество рассказало, на что обратить внимание при покупке картошки

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПокупатели в магазине Пятерочка в Москве. Архивное фотоПокупатели в магазине Пятерочка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Роскачество проведет исследование картофеля, который продается в российских магазинах и на рынках; организация также подготовила рекомендации, на что нужно обратить внимание при выборе картошки, говорится в сообщении Роскачества.

"Для участия в спецпроекте картофель был закуплен в сетевых магазинах и на рынках: специалисты выбрали клубни из России, Египта и Пакистана. Также Роскачество решило проверить урожай 2017 и 2018 года и узнать, отличается ли прошлогодний картофель от только что собранного", — говорится в сообщении.

Картофель исследуют по 183 показателям качества и безопасности: он будет проверен на наличие нитратов и пестицидов, ГМО, кадмия, свинца и мышьяка, а также паразитов. Кроме того, эксперты измерят количество крахмала и сухих веществ, сахара, соланина и золы. Исследование будет включать и оценку органолептических показателей: запаха, вкуса и цвета картофеля, а также его внутренней составляющей.

Как покупать и хранить картошку

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© Depositphotos / olhaafanasieva
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Роскачество отмечает, что при выборе картофеля следует обращать внимание на его внешний вид. Так, клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы, кожура картошки должна быть желтой и неокрепшей, а поперечный диаметр клубня — составлять от 40 до 80 миллиметров.

"Клубни не должны быть проросшими или увядшими, на них не допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями, излишней внешней влажности, а также коричневых пятен, вызванных воздействием тепла. Более того, для ранних сортов картофеля не допускается наличие земли, прилипшей к клубням. Кожура должна быть плотной, не обдираться при простом трении и не иметь трещин", — добавляет организация.

В то же время клубни картошки могут быть с пятнами бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 квадратных сантиметров, которые могут быть удалены при обычной очистке. Кроме того, на клубнях возможны механические повреждения (например, порезы или вмятины) длиной не более 10 миллиметров и глубиной не более 4 миллиметров.

Картофель. Архивное фото
© РИА Новости / Петрухин
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Этикетка товара должна содержать информацию о наименовании продукта с указанием сорта и страны происхождения, нетто-массу, наименование и место нахождения, дату сбора и дату упаковывания, срок годности, условия хранения, информацию о соответствии стандарту, сведения о содержании ГМО (если они применяются).

Кроме того, на этикетке может быть использовано наименование продукта с указанием "ранний" или "поздний", "для длительного хранения". Роскачество также указывает, что, согласно ГОСТу, картофель не следует хранить на свету. "Чтобы картофель оставался в форме, его необходимо хранить при температуре от 2 до 6 градусов и влажности от 85 до 95%", — отмечается в сообщении.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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