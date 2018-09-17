Депутат Госдумы предложил Скворцовой ввести в России "сухой закон"

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести в России "сухой закон" до того, как будет наведен "порядок" в алкогольной отрасли.
"Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьезных заградительных мер по борьбе с пьянством… Главная часть моего предложения — введение временного "сухого закона" на территории Российской Федерации до момента наведения порядка в алкогольной отрасли и наступления перелома показателей алкоголизации населения нашей страны. Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья", — говорится в письме Милонова Скворцовой, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат также предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любой алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки, выработать стратегию борьбы с алкоголизацией населения и продажей низкокачественного спиртного. Данные меры, по его словам, следует принимать "сурово и безжалостно по отношению к так называемым водочным и пивным "королям", наживающихся на здоровье нашей нации", подчеркивает депутат.
Милонов сослался на статистику, согласно которой последние 25 лет показатели алкоголизма среди населения России, включая детский, возросли в несколько раз.
"Особенно страдает от "зеленого змия" сельская местность и аграрные регионы — целые сельские и деревенские массивы погрузились в беспробудное хроническое пьянство на фоне экономического упадка, который случился в 90-е годы, последствия которого мы только еще преодолеваем", — заявил парламентарий.
Депутат отметил, что прежде ни до 1917 года, ни в период существования СССР таких объемов потребления алкоголя (около 18 литров спирта на душу населения, включая детей, по данным статистики на 2018 год) не было.
"Прошу вас рассмотреть данное предложение и, в случае разделения моей обеспокоенности, совместно приступить к разработке правовых механизмов по спасению нашей страны от алкогольного заговора", — заключил он.
"Сухой закон" действовал в СССР при Михаиле Горбачеве. Тогда в рамках антиалкогольной кампании повысили цены на спиртное, ограничив его продажу. Это повлекло увеличение употребления самогона и суррогатов, нанесло удар по бюджету, тем не менее, в этот период смертность снизилась, увеличилась продолжительность жизни, уменьшилось количество преступлений на почве алкоголизма.