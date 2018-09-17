В ГД предложили создать спецорган по вычислению и наказанию спамеров

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил Роскомнадзору создать спецорган по вычислению и наказанию виновников спама, а также увеличить штрафы за рекламу нелегальных онлайн-казино до 500 тысяч рублей.

"В связи с многочисленными обращениями граждан, жалующихся на различного рода спам, прошу рассмотреть вопрос о создании специального координирующего органа, в функции которого будут входить предложения о введении различного рода административных наказаний за рассылку не только электронных сообщений, но и смс-рассылку, телефонные звонки и сообщения через различного рода мессенджеры", — пишет Чернышов в письме Роскомнадзору, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Политик отметил, что россияне часто сталкиваются с ситуацией, когда на мобильный телефон звонят неизвестные люди, рекламируя тот или иной продукт, или услугу.

"И это при том, что сам человек не давал согласия на обработку своих персональных данных. Вычислить таких спамеров можно путём детализации звонков, а далее применить в отношении них жёсткие меры административной ответственности. Подобные меры должны использоваться в отношении лиц или компаний, занимающихся смс-рассылкой или рассылкой через мессенджеры без согласия граждан", — пишет парламентарий.

Депутат предлагает ввести жёсткую систему максимальных штрафов и за навязчивую рекламу нелегальных онлайн-казино, размещаемую на видео-сервисах или в социальных сетях.

"Пользователи далеко не в восторге от подобной услуги, которую они не заказывали. Более того, подобная реклама провоцирует молодёжь и увлекающихся людей играть в азартные игры, поскольку в рекламе снимаются известные и популярные артисты. Такие вещи нужно немедленно пресекать, а сделать это реально только с увеличением штрафов до 500 тысяч рублей, например", — предложил политик.