В Минздраве назвали три главных принципа долголетия

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Правильное питание, физическая и социальная активность — это основы долголетия. Об этом в интервью RT заявила главный гериатр министерства здравоохранения Ольга Ткачева.

Она напомнила, что дряхлость в первую очередь обуславливается атрофией мыщц. Только физическая активность поможет сохранить мышечную силы и массу, а значит, и продлить молодость. Также важно не забывать и о сбалансированном рационе, в котором должно присутствовать достаточное количество овощей и фруктов. Третий важный принцип — социальная активность. Чем больше человек востребован, тем дольше он живет, подчеркнула гериатр.

Ткачева пояснила, что это основные принципы, однако далеко не все. Для сохранения здоровья и жизни также важно высыпаться, контролировать уровень артериального давления и холестерина и отказаться от вредных привычек.

Для тренировки ума и памяти очень важен когнитивный тренинг: изучение иностранных языков, запоминание стихов и песен, разгадывание кроссвордов и другая умственная нагрузка, добавила врач.

"Самый главный миф состоит в том, что всё определяет генетика и только генетика. На самом деле всё определяют генетика и образ жизни", — подытожила Ткачева.