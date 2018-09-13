Жириновский предложил вернуть исторические названия морей

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вернуть исторические наименования морям на территории России, а Дальний Восток переименовать в "Русский".

"В рамках борьбы за чистоту русского языка и уважения к нашей истории пора приступить к масштабной смене географических названий. Начать нужно с морей —вернуть всем акваториям, омывающим берега России, исторические имена. С какой стати Балтийское море так называется? Народа "балты" нет уже полторы тысячи лет, никто про них не знает. Пусть море зовется Варяжским, как встарь!", — цитирует Жириновского пресс-служба ЛДПР.

Он также предложил вернуть Чёрному морю прежнее название — Русское море. Белое море должно называться "Студёное", а Баренцево — "Ледовитое", уверен политик.

"А уж "Японского моря" на картах вообще быть не должно! Оно всегда называлось Восточным… Мы должны быть главными противниками нынешнего названия! В двадцатом веке наша страна три раза воевала с японцами, мирного договора нет до сих пор. Пусть море зовется Восточным, как раньше", — заявил Жириновский.

"И Дальний Восток надо переименовать… Страна должна быть единой! Предлагаю новое название — Русский Восток. Прекрасный термин. Часть Восточной Азии приходится на Китай, часть на Монголию, на другие страны. Но огромные земли на востоке континента принадлежат русским. И пусть это видит весь мир! Русский Восток — как часть единой мощнейшей страны!" — добавил лидер ЛДПР.