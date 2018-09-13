Роскачество подвело итоги проверки творога в магазинах

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Роскачество представило результаты проверки качества творога на российском рынке: обязательным требованиям соответствует 37% исследованных марок, однако нарушения в большинстве случаев обнаружены у не самых крупных торговых марок, готовится в сообщении Роскачества.

"Исследование проведено Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению правительства РФ в лабораториях сразу двух контрольно-надзорных органов. В рамках масштабного исследования молочной продукции Роскачество оценило качество продающегося в России творога жирностью 9%", — говорится в сообщении.

Всего в исследование вошли 73 торговые марки творога, которые занимают более 70% рынка. Специалисты Роскачества, Россельхознадзора и Роспотребнадзора провели испытания творога по 25 показателям качества и безопасности. Согласно результатам исследований, всем обязательным требованиям соответствуют 27 торговых марок из 73.

"При этом статистика показывает, что нарушителями в большинстве случаев являются не самые крупные торговые марки — товары с нарушениями (разного уровня серьезности) в категории творог из исследованного количества образцов занимают 34,7% рынка", — указывает Роскачество.

"К сожалению, из трех исследованных категорий молочной продукции менее благоприятным оказался творог — так как при нарушении температурных режимов этот продукт становится благоприятной средой для развития бактерий…. В то же время, в твороге мы увидели минимальный уровень фальсификации жирами немолочного происхождения", — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в релизе.

Выявленные проблемы

Организация сообщает, что самой массовой проблемой стало превышение норм по микробиологическим показателям (среди них — дрожжи, плесень, общая бактериальная обсемененность, кишечная палочка или недостаток молочнокислых бактерий).

"Подобные результаты могли явиться следствием как низкого качества исходного сырья, так и нарушения санитарного состояния производства или несоблюдения условий хранения продукции на любом из этапов товаропроводящей цепи, и являются существенной отраслевой проблемой. Такие отклонения обнаружены лабораториями контрольно-надзорных органов в 22 из 73 брендов творога", — говорится в сообщении.

Немолочные жиры были обнаружены в 6 случаях из 73, а общая доля рынка фальсифицированной растительными жирами продукции в натуральном выражении занимает всего 1,43%. Творог был также исследован на наличие антибиотиков: превышение количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем было обнаружено в 9 торговых марках.

"Причинами являются несоблюдение требований к сырью или невозможность осуществления входного контроля молока высокоточными длительными методами в отношении каждой поступающей партии", — добавляет Роскачество. Кроме того, в ходе исследований были выявлены и другие отклонения от норм, например, частичное снижение жирности, добавление крахмала и искусственных консервантов, однако они не носили массового характера

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".