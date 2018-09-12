МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей поддержали телеведущего Андрея Норкина, выгнавшего из студии украинского эксперта Павла Жовниренко за неподобающее поведение.

Украинский блогер прокомментировал драку в эфире НТВ в эфире программы "Место встречи" на НТВ Норкин потребовал постоянно перебивавшего Жовниренко покинуть программу и посетовал, что не может ударить эксперта из-за разницы в возрасте.

Пользователи твиттера сошлись во мнении, что Жовниренко вел себя некультурно, и подобному поведению не место на российском телевидении.

"Гнать Жовниренко со всех каналов", — написала @natasekacheva.

"А можно их со всех каналов выгнать? Надоели!" — присоединился @romashishka1957.

"Норкин просто… у меня нет слов. Прям хочется обнять, пожать руку и хряпнуть граммов по двести с ним", — поддержали ведущего в комментариях.

"Что с ними делать, если они русского языка не понимают и русских людей? Правильно сделал… Пусть разговаривают по-своему у себя на Украине и занимаются политикой там же", — написал @jannaramazanov1.

Телеведущие российских каналов и ранее выгоняли гостей за грубые и оскорбительные высказывания. Так, в феврале Владимир Соловьев попросил американского эксперта Григория Винникова покинуть студию программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как тот нелестно высказался о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.