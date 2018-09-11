Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.

Гость вывел журналиста из себя тем, что постоянно его перебивал. Сперва ведущий попросил его замолчать, а затем обратился к работникам студии с просьбой отключить Жовниренко микрофон. В конце концов Норкин попросил эксперта уйти.

"Идите отсюда, пожалуйста, вы меня вывели из себя. Будьте добры, покиньте студию", — сказал Норкин.

"Россия вспрянет ото сна", — уходя, заметил Жовниренко.

В ответ на это ведущий назвал собеседника клоуном и в нецензурной форме посетовал, что не может ударить его по лицу, так как тот старше.