На дне Марианской впадины планируют установить российский флаг

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Российский триколор планируется установить на дне самой глубокой в мире Марианской впадины в Тихом океане, рассказал в интервью РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

© Фото : University of New Hampshire Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center Марианскую впадину исследует российский автономный батискаф

Ранее сообщалось, что по заданию фонда планируется в следующем году изучить Марианский желоб с помощью сверхглубокого автономного подводного аппарата. Информацию о своих планах фонд представил на своем стенде на Восточном экономическом форуме.

"Теперь ждём флаг России на дне Марианской впадины, и это неплохо", — сказал Литвиненко.

Как ранее сообщалось, помимо маневрирующего подводного аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины планируется опустить донную станцию. С их помощью будет проведено картографирование дна, поиск и классификация объектов, сбор гидрологических данных, фото- и видеопривязка, отбор проб. Благодаря проекту планируется отработать технологии создания экстремальной подводной робототехники.