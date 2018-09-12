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Интервью

Виктор Литвиненко: флаг России на дне Марианской впадины - это неплохо

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (588)
(обновлено: 10:11 12.09.2018)
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© Фото : ФПИРуководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор ЛитвиненкоРуководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко
© Фото : ФПИ

Фонд перспективных исследований в ходе Восточного экономического форума заявил о планах исследования Марианской впадины автономным аппаратом в следующем году. Технологии глубоководного погружения впоследствии должны быть использованы для погружения в желоб российских путешественников Артура Чилингарова и Федора Конюхова. Об этапах реализации задуманного РИА Новости рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

— На стенде фонда на Восточном экономическом форуме был представлен проект глубоководного автономного аппарата для изучения Марианского желоба в 2019 году. Расскажите подробнее о проекте.

Трехмерная модель формирования хребтов на дне Марианской впадины
© Фото : University of New Hampshire Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center
Марианскую впадину исследует российский автономный батискаф
- Действительно, мы впервые представляем всеобщему вниманию проект "Витязь-Д" — создание аппарата для покорения больших глубин. Возможность максимального погружения закладывается на 12 тысяч метров. Мы понимаем, что официальная глубина Марианской впадины несколько меньше, но там есть неисследованные области. Например, "пятно Челенджера", в которое пока никто не погружался и какова там глубина точно не известно. На такую глубину погружалось лишь несколько человек, а широкомасштабные исследования не проводила ни одна страна. Мы же хотим исследовать территорию вокруг места спуска аппарата в радиусе 150 километров. Не исключаем новые открытия.

— Определены ли конкретные сроки проведения экспедиции?

— Первую отработку мы начнем на Черном море весной следующего года. К лету-осени уйдем на испытания в Тихом океане, с работой в Марианской впадине осенью 2019 года. Пока ничего не предвещает каких-либо изменений.

— Кто конкретно занимается созданием глубоководного аппарата?

— Исполнителем работ выступает Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". Оно имеет серьезные навыки и знания в области создания необитаемых подводных аппаратов. Сначала они выполнили аванпроект, сейчас реализуют проект по созданию аппарата "Витязь-Д", где "Д" значит "демонстратор". Вместе с ними работает широкая кооперация специалистов и организаций. Кто-то обеспечивает связь, кто-то навигацию, кто-то занимается материалами.

— Кто выступает заказчиком работ и в какую сумму обойдется исследование Марианской впадины?

— Заказчик работ — сам фонд. Сумма большая, я бы не хотел называть точную цифру. Это несколько сотен миллионов рублей.

— Когда сам аппарат появится в "железе"?

— Как я уже сказал, весной должны начаться испытания, поэтому в начале года аппарат будет готов, начнутся его заводские испытания в районе Кронштадта. В январе-феврале он должен быть собран.

— Сколько всего аппаратов будет изучать марианское дно?

— На дно погрузится донная станция и сам маневрирующий аппарат. У станции будет больше возможностей по энергетике, по передаче информации на научное судно, а мобильный аппарат будет передавать на нее полученные в ходе исследования дна данные.

— Что конкретно планируется исследовать?

— И пробы воды, и пробы грунта, провести фото- и видеосъемку, локацию дна, конфигурации дна, отработать сами технические решения глубоководных погружений. На таких глубинах столь долго никто еще не работал.

— Российские исследователи Артур Чилингаров и Федор Конюхов недавно заявляли, что в 2020 году планируют опуститься на дно Марианской впадины. Будут ли в их глубоководном аппарате использованы технологии "Витязя-Д"?

Путешественник Федор Конюхов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Федор Конюхов рассказал о подготовке к погружению в Марианскую впадину

— Да, "Витязь" будет являться именно тем заделом, который позволит реализовать задачи, которые планируют решить Артур Чилингаров и Федор Конюхов в ходе погружения. Насколько скоро оно состоится, я сказать затрудняюсь.

— Будут ли технологии использованы для изучения других районов океана?

— Естественно. Основная глубина Мирового океана составляет около шести тысяч метров. Это 80 процентов океанического дна. 20 оставшихся процентов менее изучены, потому что располагаются глубже. У нас космос больше изучен, чем океан. Я думаю, что будет очень полезно, если у нас появятся средства изучения глубин.

— Приглашены ли к участию в проекте какие-либо зарубежные компании, научные организации?

— Это чисто российский проект. Мы проинформировали заинтересованные организации, что мы идем. Этого достаточно. Теперь ждем флаг России на дне Марианской впадины. И это неплохо.

— Фонд также занимается созданием глубоководных аппаратов для работы на нефтегазовых месторождениях на Арктическом шельфе. Как развивается этот проект?

Открытие военно-технического форума Армия-2018 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Патент на глубоководного арктического робота "Айсберг" передали Минобороны

— Аванпроект "Айсберг" в настоящий момент со стороны ФПИ завершен. Сейчас мы взаимодействуем с органами исполнительной власти, заинтересованными в его дальнейшей реализации. С нашей помощью он включен в госпрограмму по развитию Арктической зоны до 2020 года и дальнейшую перспективу. Пока без бюджетного финансирования, но оно запланировано с 2023 года. Чтобы ускорить процесс и подойти к 2023 году с какими-то результатами, Объединенная судостроительная корпорация финансирует программу из собственных средств. Работа ведется тем же исполнителем — ЦКБ "Рубин" в части создания двух прототипов — буровой установки и подводного судна-сейсморазведчика. Основную часть разработок мы передаем координатору проектов освоения Арктики — госкорпорации "Росатом", которая планирует развивать конкретно этот проект с привлечением внешних инвестиций.

— В какие сроки могут быть созданы прототипы буровой установки и сейсморазведчика?

— Мы оцениваем сроки создания прототипа в 4-5 лет с отработкой на берегу, в бассейне и в океане. При наличии финансирования, конечно же.

— То есть срок создания в 4-5 лет нужно отсчитывать с 2023 года?

— Работы уже ведутся, поэтому к 2023 году будет достигнут определенный результат.

— Компании нефтегазовой отрасли проявляют интерес к этой тематике?

— Они заинтересованы в получении такого оборудования, но не финансируют разработки, а готовы взять готовое изделие.

— Есть ли что-то подобное за рубежом?

— Нет, аналогов такой технике нет. У нас самые передовые технологии.

— Чем еще занимается ФПИ в области создания подводных аппаратов?

— Также нами с центральным конструкторским бюро "Лазурит" реализуется проект подводного аппарата с практически неограниченной дальностью хода. Этот аппарат позволит пройти 10 тысяч километров в течение трех месяцев, не всплывая на поверхность. У него своя навигационная система, свой не ядерный источник питания. Демонстратор должен пройти весь Северный морской путь подо льдами и провести сейсморазведку. Реализация проекта планируется на рубеже 2020 года.

— Что же за источник питания, который позволит аппарату так долго работать под водой?

— Создание такого источника — одна из целей проекта. Над этим вопросом мы сейчас работаем.

— Какие у аппарата будут размеры?

— По размерам он будет порядка 20 метров в длину и способен нести большое количество аппаратуры, самостоятельно решая поставленные задачи.

 

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