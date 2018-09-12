Виктор Литвиненко: флаг России на дне Марианской впадины - это неплохо

Фонд перспективных исследований в ходе Восточного экономического форума заявил о планах исследования Марианской впадины автономным аппаратом в следующем году. Технологии глубоководного погружения впоследствии должны быть использованы для погружения в желоб российских путешественников Артура Чилингарова и Федора Конюхова. Об этапах реализации задуманного РИА Новости рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.
— На стенде фонда на Восточном экономическом форуме был представлен проект глубоководного автономного аппарата для изучения Марианского желоба в 2019 году. Расскажите подробнее о проекте.
— Определены ли конкретные сроки проведения экспедиции?
— Первую отработку мы начнем на Черном море весной следующего года. К лету-осени уйдем на испытания в Тихом океане, с работой в Марианской впадине осенью 2019 года. Пока ничего не предвещает каких-либо изменений.
— Кто конкретно занимается созданием глубоководного аппарата?
— Исполнителем работ выступает Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". Оно имеет серьезные навыки и знания в области создания необитаемых подводных аппаратов. Сначала они выполнили аванпроект, сейчас реализуют проект по созданию аппарата "Витязь-Д", где "Д" значит "демонстратор". Вместе с ними работает широкая кооперация специалистов и организаций. Кто-то обеспечивает связь, кто-то навигацию, кто-то занимается материалами.
— Кто выступает заказчиком работ и в какую сумму обойдется исследование Марианской впадины?
— Заказчик работ — сам фонд. Сумма большая, я бы не хотел называть точную цифру. Это несколько сотен миллионов рублей.
— Когда сам аппарат появится в "железе"?
— Как я уже сказал, весной должны начаться испытания, поэтому в начале года аппарат будет готов, начнутся его заводские испытания в районе Кронштадта. В январе-феврале он должен быть собран.
— Сколько всего аппаратов будет изучать марианское дно?
— На дно погрузится донная станция и сам маневрирующий аппарат. У станции будет больше возможностей по энергетике, по передаче информации на научное судно, а мобильный аппарат будет передавать на нее полученные в ходе исследования дна данные.
— Что конкретно планируется исследовать?
— И пробы воды, и пробы грунта, провести фото- и видеосъемку, локацию дна, конфигурации дна, отработать сами технические решения глубоководных погружений. На таких глубинах столь долго никто еще не работал.
— Российские исследователи Артур Чилингаров и Федор Конюхов недавно заявляли, что в 2020 году планируют опуститься на дно Марианской впадины. Будут ли в их глубоководном аппарате использованы технологии "Витязя-Д"?
— Да, "Витязь" будет являться именно тем заделом, который позволит реализовать задачи, которые планируют решить Артур Чилингаров и Федор Конюхов в ходе погружения. Насколько скоро оно состоится, я сказать затрудняюсь.
— Будут ли технологии использованы для изучения других районов океана?
— Естественно. Основная глубина Мирового океана составляет около шести тысяч метров. Это 80 процентов океанического дна. 20 оставшихся процентов менее изучены, потому что располагаются глубже. У нас космос больше изучен, чем океан. Я думаю, что будет очень полезно, если у нас появятся средства изучения глубин.
— Приглашены ли к участию в проекте какие-либо зарубежные компании, научные организации?
— Это чисто российский проект. Мы проинформировали заинтересованные организации, что мы идем. Этого достаточно. Теперь ждем флаг России на дне Марианской впадины. И это неплохо.
— Фонд также занимается созданием глубоководных аппаратов для работы на нефтегазовых месторождениях на Арктическом шельфе. Как развивается этот проект?
— Аванпроект "Айсберг" в настоящий момент со стороны ФПИ завершен. Сейчас мы взаимодействуем с органами исполнительной власти, заинтересованными в его дальнейшей реализации. С нашей помощью он включен в госпрограмму по развитию Арктической зоны до 2020 года и дальнейшую перспективу. Пока без бюджетного финансирования, но оно запланировано с 2023 года. Чтобы ускорить процесс и подойти к 2023 году с какими-то результатами, Объединенная судостроительная корпорация финансирует программу из собственных средств. Работа ведется тем же исполнителем — ЦКБ "Рубин" в части создания двух прототипов — буровой установки и подводного судна-сейсморазведчика. Основную часть разработок мы передаем координатору проектов освоения Арктики — госкорпорации "Росатом", которая планирует развивать конкретно этот проект с привлечением внешних инвестиций.
— В какие сроки могут быть созданы прототипы буровой установки и сейсморазведчика?
— Мы оцениваем сроки создания прототипа в 4-5 лет с отработкой на берегу, в бассейне и в океане. При наличии финансирования, конечно же.
— То есть срок создания в 4-5 лет нужно отсчитывать с 2023 года?
— Работы уже ведутся, поэтому к 2023 году будет достигнут определенный результат.
— Компании нефтегазовой отрасли проявляют интерес к этой тематике?
— Они заинтересованы в получении такого оборудования, но не финансируют разработки, а готовы взять готовое изделие.
— Есть ли что-то подобное за рубежом?
— Нет, аналогов такой технике нет. У нас самые передовые технологии.
— Чем еще занимается ФПИ в области создания подводных аппаратов?
— Также нами с центральным конструкторским бюро "Лазурит" реализуется проект подводного аппарата с практически неограниченной дальностью хода. Этот аппарат позволит пройти 10 тысяч километров в течение трех месяцев, не всплывая на поверхность. У него своя навигационная система, свой не ядерный источник питания. Демонстратор должен пройти весь Северный морской путь подо льдами и провести сейсморазведку. Реализация проекта планируется на рубеже 2020 года.
— Что же за источник питания, который позволит аппарату так долго работать под водой?
— Создание такого источника — одна из целей проекта. Над этим вопросом мы сейчас работаем.
— Какие у аппарата будут размеры?
— По размерам он будет порядка 20 метров в длину и способен нести большое количество аппаратуры, самостоятельно решая поставленные задачи.