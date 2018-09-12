Одинцово и Химки свяжут железной дорогой к 2024 году

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов на панельной дискуссии Цифровой транспорт – будущее Большой Евразии в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов на панельной дискуссии Цифровой транспорт – будущее Большой Евразии в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Одинцово и Химки свяжут железной дорогой к 2024 году в рамках проекта по развитию Московского транспортного кольца, сообщил с интервью РИА Новости в рамках ВЭФ вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Планируется связать территории Москвы и области железнодорожными хордами, которые объединят движение по Малому московскому кольцу с Подмосковьем. Плюс будет увеличена тактовая частота движения внутри малого кольца. Хотим сделать так, чтобы из Одинцово в Химки можно было доехать напрямую. Проект в целом строится на внимательном изучении миграции людей", — сказал вице-премьер, комментируя проект по развитию московского транспортного узла.

Он пояснил, что проект будет реализован до 2024 года, как и весь план магистральной инфраструктуры.

"Там существуют этапы. Они сейчас обсуждаются, но там довольно понятный и внятный план развития", — сказал Акимов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.