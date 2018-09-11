На Дальнем Востоке продолжат эксперимент с выпуском тигров в дикую природу

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Эксперимент с "мягким" выпуском в дикую природу тигров, прошедших реабилитацию на Дальнем Востоке, продолжат в следующем выпуске, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Эксперимент по мягкому выпуску этих хищников впервые провели с парой тигров Сайханом и Лазовкой. Раненого Сайхана обнаружили в середине января 2017 года в Пожарском районе Приморья. Животное с травмами глаз и черепа доставили в центр реабилитации тигров в селе Алексеевка и прооперировали. В мае 2018 года Сайхана и спасенную той же зимой в Лазовском районе юную самку привезли в Еврейскую автономную область, где поселили во временном вольере. Спустя несколько дней их выпустили, и кошки разошлись в разные стороны. Ранее тигров выпускали в лес из машин после транспортировки.

"Прошло чуть более трех месяцев с даты эксперимента, пока окончательные выводы делать преждевременно, но первичные данные говорят о том, что это правильный метод, эксперимент удался … С учетом, что этот эксперимент не навредил им (тиграм – ред.), мы следующий выпуск планируем провести тоже "мягким" способом, чтобы подтвердить или опровергнуть данные, которые мы получили", — сказал Арамилев.