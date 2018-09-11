Сергей Арамилев: тигры в России всегда будут малочисленным видом

Популяция краснокнижных амурских тигров на Дальнем Востоке стабилизировалась и продолжает расти. О численности этого редкого вида в России, приключениях "президентских" тигрят и перспективах выпуска дальневосточных тигров в Китае рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

— Ранее сообщалось, что общая численность амурского тигра составляла до 530 особей. Что сейчас можно сказать о состоянии популяции?

— Численность тигра стабилизировалась и выросла. Если раньше она оценивалась порядка 500 особей, то сейчас она перешагнула за 550 и по современным данным — это выборочный учет, — она составляет порядка 560-580 тигров в России.

Мы понимаем, что тигры в силу природных катаклизмов, произошедших много десятков тысяч лет назад, оказались отрезанными и для них здесь экстремальные условия, но они выживают. Здесь их никогда не будет много, это всегда будет малочисленный вид. По оценкам специалистов, оставшееся место обитания пригодно для проживания 700 тигров — это та численность, которая может при нынешнем уровне развития юга Дальнего Востока жить в гармонии с человеком.

— А если популяция превысит 700 особей?

— Даже сейчас уже идет саморегуляция. У тигра высокий процент естественной смертности, в отдельный год он достигает 18-20 процентов, то есть одна пятая популяции и прироста гибнет по естественным причинам — болезни, законы природы. Если у тигрицы четверо тигрят, то все они не выживают. Семьсот особей — это та численность, которая не будет вызывать неприятных историй между тигром и человеком, это та численность, которой тигры могут достигнуть естественным путем и на ней стабилизироваться.

Как рыбки в аквариуме, которые понимают, что аквариум маленький и им не хватает корма, и перестают размножаться. А у тигров регуляционные механизмы очень сильные, это животное территориальное. Самцу нужен участок, куда он пускает две-три самки, редко четыре. Он может какое-то время там позволить жить своим тигрятам, а всех пришельцев он пытается или изгнать, или уничтожить. Да, тигры убивают друг друга — они не знают, что они редкие и их мало.

У тигра такая стратегия: он убивает жертв столько, сколько может съесть. В год это 40-50 копытных, и свою кормовую базу он не подрывает. Если плотность копытных на участке снижается, он просто расширяет свою территорию. К примеру, в Индии, где из-за вечнозеленого тропического климата копытным выживать проще, их плотность выше, участок самца тигра — около 100 квадратных километров. А в России — 1 тысяча квадратных километров. То есть в десять раз больше нужно пройти нашему тигру, чтобы добыть то же количество копытных без подрыва кормовой базы.

В Приморском крае участки могут достигать 1,4-1,5 тысячи квадратов. В этом плане мы за тигра спокойны — сам он свою кормовую базу не подорвет. Но тут важно, как он будет взаимодействовать с человеком, важно разрешать конфликты.

— Ранее сообщалось, что впервые был получен геном дикого тигра, и вы отмечали, что эти сведения будут применяться при изучении болезней тигров и других исследованиях. Когда планируется начать эту работу?

— У нас ДНК расположена в ядре клетки и митохондриях. Пока ученые в России расшифровали только митохондриальную ДНК. Обычно, когда говорят про полный геном, речь идет о ядерной ДНК. Она еще не получена, но мы на пути к этому. Мы рады, что российские ученые первыми в мире расшифровали митохондриальную ДНК российского тигра, это было делом престижа, и еще лет пять-семь назад Россия не обладала такими технологиями.

Такая работа нам уже сегодня позволяет более точно проводить лечение, экспертизы. Полный перечень элементов ДНК позволит расширить возможности, потому что сейчас все больше моментов, когда люди перерабатывают части тигра, делают спиртовые настойки, и определить, есть ли там ДНК тигра, часто сложно. Расшифровка митохондриальной ДНК позволяет улучшить методики идентификации, их качество и скорость.

Сейчас у ученых появился огромный материал, с которым они будут работать. У нас уже идут работы по улучшению методики идентификации.

— Власти Приморья на саммите по развитию Северо-Восточного национального парка тигров и леопардов в китайском Чанчуне предложили выпускать в КНР тигров, прошедших реабилитацию на Дальнем Востоке. Как вы оцениваете это предложение, не стоит ли оставить зверей для расширения популяции в ЕАО, например? Есть ли продолжение у этой инициативы, какие-то конкретные шаги?

— Пока договоренностей нет. Правительство готово помогать и содействовать другим странам. Но пока в КНР не восстановлены места обитания для такого уровня, чтобы мы были уверены, что отпущенный тигр не станет жертвой браконьеров и найдет себе пропитание. Пока таких условий у них нет. Если бы в КНР все было хорошо в этом плане, наши тигры ушли бы туда и естественным путем заселили бы Китай.

Есть порядка 10-12 особей, которые живут на территории России и Китая, и они уже заселяют все пригодные места обитания в КНР. Пока говорить о выпуске тигров там преждевременно. К тому же в России пока есть участки, свободные от тигров, и можно популяцию восстанавливать там.

Для нас что важно — мы знаем, что тигр — добродушное животное и без причины не нападает на человека или скот, и всегда к таким экспериментам относимся с осторожностью, потому что огромную работу целого круга специалистов, которые выхаживали тигрят, проводили реабилитацию, можно перечеркнуть одним неудачным выпуском. Пока Китай для нас — перспектива, и, по крайней мере, в ближайшие пять лет этого не произойдет.

— Ранее озвучивалась идея создания Национального парка, который объединит ареалы обитания амурского тигра и сделает возможным создание единой охраняемой зоны совместно с Китаем. Есть ли уже какие-то подвижки в этом вопросе?

— Есть такие планы. Примыкающие к юго-западной части Приморья разрозненные заповедники и заказники Китай решил объединить в объединенный национальный парк, там идет набор штата, он на стадии становления. С Китаем в этом плане отношения улучшились — страна стала более открытой, делится данными ученых, работ, уже есть понимание, сколько живет там леопардов, тигров. Есть подвижки в борьбе с браконьерством. Если они смогут наладить работу своего нового большого национального парка, то приграничное сотрудничество должно быть.

Трансграничное объединенное ООПТ — это такое условное понятие, общей границы не будет. Это позволит управлять единой популяцией и организовать обмен данными. Сейчас это достаточно сложно — на уровне ученых, правительства какие-то данные получить нельзя. Но когда есть трансграничная объединенная территория, рабочая группа из экспертов двух стран, это ускоряет работу и меры по сохранению популяции в этом парке будут более эффективны.

— Пару тигров Сайхана и Лазовку впервые выпускали после реабилитации мягким способом — предварительно содержав в вольере в лесу. Планируется ли применять такой метод для выпуска других тигров?

— Да, планируем. Прошло чуть более трех месяцев с даты эксперимента, пока окончательные выводы делать преждевременно, но первичные данные говорят о том, что это правильный метод, эксперимент удался. Несмотря на то, что звери разошлись в разные стороны, они находятся в пешей доступности друг от друга. Нас радует, что они ушли недалеко от места выпуска.

С учетом, что этот эксперимент не навредил им, мы следующий выпуск планируем провести тоже мягким способом, чтобы подтвердить или опровергнуть данные, которые мы получили.

— На реабилитации находится самка, которая выходила к людям в Приморье, и ее детеныши — их выпустят в дикую природу?

— К сожалению, у самки есть нарушения здоровья неизвестной природы на уровне мозговой деятельности, которые приводят к появлению судорог и других отклонений. Принято решение ее не выпускать, потому что есть большая вероятность, что она вернется к своим проделкам — ей будет сложно охотиться в условиях дикой природы и она придет в населенный пункт. Также она могла бы приучить тигрят тоже выходить к людям.

Как бы ни хотелось ученым совершить такой эксперимент — выпустить тигрицу с тигрятами, было принято такое решение. Тигрицу передадут в систему размножения амурских тигров в зоопарках. Эту программу курирует Московский зоопарк. Их задача — чтобы в неволе была чистая генетическая линия тигров, и они уже по зоопаркам распределяют и скрещивают друг с другом животных с тем, чтобы генетическое разнообразие было как можно больше. И для системы разведения тигров в неволе поступление самки из природы — это подарок.

Тигрята совершенно здоровы, и они готовятся по программе к выпуску в мае 2019 года также мягким способом. Тигрята тест на охоту прошли, сейчас главное, чтобы к маю они сохранили свое неприязненное отношение к людям и сельхозживотным. У нас есть наработки по улучшению методики реабилитации — как сделать так, чтобы тигр боялся человека. За зиму мы посмотрим, как это сделать.

— Расскажите о тигрятах, которых выпускал на волю Владимир Путин. Замечено ли что-то новое в их жизни и привычках?

— Светлая от Бориса сразу родила необычно большой выводок. Все тигрята себя чувствуют хорошо, они на стадии отделения от выводка. Светлая — мать-героиня, она вырастила всех. У нас так и неизвестна судьба Кузи, хотя порой появляются различные слухи из Китая, ЕАО, Хабаровского края, что видели тигра с ошейником, но достоверных данных мы пока не знаем. Но — хорошая новость — каких-либо останков, частей тела у браконьеров или ошейника этого тигра не находили.

У Илоны появился хороший шанс, связанный с тем, что самцы стали заходить на территорию Амурской области, и были моменты, когда их следы отмечались на расстоянии суточного хода от нее. Поэтому все ждут эту зиму в надежде подтвердить, что у Илоны появился жених и она принесет потомство.

У тигрицы Филиппы, которая была выпущена чуть позже, уже была зафиксирована встреча с Борисом, и возможно, что президентский котенок может создать пару с другой самкой.

С президентских тигрят все началось, и если в ЕАО тогда была пара тигров, то сейчас там минимум 12-13 особей. Это реинтродуцированое потомство, и оно будет расти. Нас радует, что те тигры минимально вступают в конфликт с местным населением, и есть все предпосылки, чтобы в регионе была оптимальная численность.