Сергей Арамилев: тигры в России всегда будут малочисленным видом

Популяция краснокнижных амурских тигров на Дальнем Востоке стабилизировалась и продолжает расти. О численности этого редкого вида в России, приключениях "президентских" тигрят и перспективах выпуска дальневосточных тигров в Китае рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
— Ранее сообщалось, что общая численность амурского тигра составляла до 530 особей. Что сейчас можно сказать о состоянии популяции?
— Численность тигра стабилизировалась и выросла. Если раньше она оценивалась порядка 500 особей, то сейчас она перешагнула за 550 и по современным данным — это выборочный учет, — она составляет порядка 560-580 тигров в России.
Мы понимаем, что тигры в силу природных катаклизмов, произошедших много десятков тысяч лет назад, оказались отрезанными и для них здесь экстремальные условия, но они выживают. Здесь их никогда не будет много, это всегда будет малочисленный вид. По оценкам специалистов, оставшееся место обитания пригодно для проживания 700 тигров — это та численность, которая может при нынешнем уровне развития юга Дальнего Востока жить в гармонии с человеком.
— А если популяция превысит 700 особей?
— Даже сейчас уже идет саморегуляция. У тигра высокий процент естественной смертности, в отдельный год он достигает 18-20 процентов, то есть одна пятая популяции и прироста гибнет по естественным причинам — болезни, законы природы. Если у тигрицы четверо тигрят, то все они не выживают. Семьсот особей — это та численность, которая не будет вызывать неприятных историй между тигром и человеком, это та численность, которой тигры могут достигнуть естественным путем и на ней стабилизироваться.
У тигра такая стратегия: он убивает жертв столько, сколько может съесть. В год это 40-50 копытных, и свою кормовую базу он не подрывает. Если плотность копытных на участке снижается, он просто расширяет свою территорию. К примеру, в Индии, где из-за вечнозеленого тропического климата копытным выживать проще, их плотность выше, участок самца тигра — около 100 квадратных километров. А в России — 1 тысяча квадратных километров. То есть в десять раз больше нужно пройти нашему тигру, чтобы добыть то же количество копытных без подрыва кормовой базы.
В Приморском крае участки могут достигать 1,4-1,5 тысячи квадратов. В этом плане мы за тигра спокойны — сам он свою кормовую базу не подорвет. Но тут важно, как он будет взаимодействовать с человеком, важно разрешать конфликты.
— Ранее сообщалось, что впервые был получен геном дикого тигра, и вы отмечали, что эти сведения будут применяться при изучении болезней тигров и других исследованиях. Когда планируется начать эту работу?
— У нас ДНК расположена в ядре клетки и митохондриях. Пока ученые в России расшифровали только митохондриальную ДНК. Обычно, когда говорят про полный геном, речь идет о ядерной ДНК. Она еще не получена, но мы на пути к этому. Мы рады, что российские ученые первыми в мире расшифровали митохондриальную ДНК российского тигра, это было делом престижа, и еще лет пять-семь назад Россия не обладала такими технологиями.
Сейчас у ученых появился огромный материал, с которым они будут работать. У нас уже идут работы по улучшению методики идентификации.
— Власти Приморья на саммите по развитию Северо-Восточного национального парка тигров и леопардов в китайском Чанчуне предложили выпускать в КНР тигров, прошедших реабилитацию на Дальнем Востоке. Как вы оцениваете это предложение, не стоит ли оставить зверей для расширения популяции в ЕАО, например? Есть ли продолжение у этой инициативы, какие-то конкретные шаги?
— Пока договоренностей нет. Правительство готово помогать и содействовать другим странам. Но пока в КНР не восстановлены места обитания для такого уровня, чтобы мы были уверены, что отпущенный тигр не станет жертвой браконьеров и найдет себе пропитание. Пока таких условий у них нет. Если бы в КНР все было хорошо в этом плане, наши тигры ушли бы туда и естественным путем заселили бы Китай.
Для нас что важно — мы знаем, что тигр — добродушное животное и без причины не нападает на человека или скот, и всегда к таким экспериментам относимся с осторожностью, потому что огромную работу целого круга специалистов, которые выхаживали тигрят, проводили реабилитацию, можно перечеркнуть одним неудачным выпуском. Пока Китай для нас — перспектива, и, по крайней мере, в ближайшие пять лет этого не произойдет.
— Ранее озвучивалась идея создания Национального парка, который объединит ареалы обитания амурского тигра и сделает возможным создание единой охраняемой зоны совместно с Китаем. Есть ли уже какие-то подвижки в этом вопросе?
— Есть такие планы. Примыкающие к юго-западной части Приморья разрозненные заповедники и заказники Китай решил объединить в объединенный национальный парк, там идет набор штата, он на стадии становления. С Китаем в этом плане отношения улучшились — страна стала более открытой, делится данными ученых, работ, уже есть понимание, сколько живет там леопардов, тигров. Есть подвижки в борьбе с браконьерством. Если они смогут наладить работу своего нового большого национального парка, то приграничное сотрудничество должно быть.
Трансграничное объединенное ООПТ — это такое условное понятие, общей границы не будет. Это позволит управлять единой популяцией и организовать обмен данными. Сейчас это достаточно сложно — на уровне ученых, правительства какие-то данные получить нельзя. Но когда есть трансграничная объединенная территория, рабочая группа из экспертов двух стран, это ускоряет работу и меры по сохранению популяции в этом парке будут более эффективны.
— Пару тигров Сайхана и Лазовку впервые выпускали после реабилитации мягким способом — предварительно содержав в вольере в лесу. Планируется ли применять такой метод для выпуска других тигров?
— Да, планируем. Прошло чуть более трех месяцев с даты эксперимента, пока окончательные выводы делать преждевременно, но первичные данные говорят о том, что это правильный метод, эксперимент удался. Несмотря на то, что звери разошлись в разные стороны, они находятся в пешей доступности друг от друга. Нас радует, что они ушли недалеко от места выпуска.
С учетом, что этот эксперимент не навредил им, мы следующий выпуск планируем провести тоже мягким способом, чтобы подтвердить или опровергнуть данные, которые мы получили.
— На реабилитации находится самка, которая выходила к людям в Приморье, и ее детеныши — их выпустят в дикую природу?
— К сожалению, у самки есть нарушения здоровья неизвестной природы на уровне мозговой деятельности, которые приводят к появлению судорог и других отклонений. Принято решение ее не выпускать, потому что есть большая вероятность, что она вернется к своим проделкам — ей будет сложно охотиться в условиях дикой природы и она придет в населенный пункт. Также она могла бы приучить тигрят тоже выходить к людям.
Тигрята совершенно здоровы, и они готовятся по программе к выпуску в мае 2019 года также мягким способом. Тигрята тест на охоту прошли, сейчас главное, чтобы к маю они сохранили свое неприязненное отношение к людям и сельхозживотным. У нас есть наработки по улучшению методики реабилитации — как сделать так, чтобы тигр боялся человека. За зиму мы посмотрим, как это сделать.
— Расскажите о тигрятах, которых выпускал на волю Владимир Путин. Замечено ли что-то новое в их жизни и привычках?
— Светлая от Бориса сразу родила необычно большой выводок. Все тигрята себя чувствуют хорошо, они на стадии отделения от выводка. Светлая — мать-героиня, она вырастила всех. У нас так и неизвестна судьба Кузи, хотя порой появляются различные слухи из Китая, ЕАО, Хабаровского края, что видели тигра с ошейником, но достоверных данных мы пока не знаем. Но — хорошая новость — каких-либо останков, частей тела у браконьеров или ошейника этого тигра не находили.
У тигрицы Филиппы, которая была выпущена чуть позже, уже была зафиксирована встреча с Борисом, и возможно, что президентский котенок может создать пару с другой самкой.
С президентских тигрят все началось, и если в ЕАО тогда была пара тигров, то сейчас там минимум 12-13 особей. Это реинтродуцированое потомство, и оно будет расти. Нас радует, что те тигры минимально вступают в конфликт с местным населением, и есть все предпосылки, чтобы в регионе была оптимальная численность.