МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал с Кремлем "вызов на дуэль" Алексея Навального, эти слова не расценивают как угрозу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить в "отбивную".

В публикации возглавляемого Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" утверждается, что продукты для нужд ведомства закупаются по ценам существенно выше рыночных. Цены, по заявлению ФБК, выросли после того, как в конце прошлого года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии получил мясокомбинат "Дружба народов".

Отвечая на вопрос о том, не расценивают ли в Кремле видеообращение Золотова как физическую угрозу, в том числе Алексею Навальному, и не согласовывал ли Золотов это обращение с Кремлем, Песков заявил: "Нет, не расцениваем и ничего не согласовывалось".