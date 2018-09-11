Си Цзиньпин рассказал о ценности дружбы с Россией

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Ценность российско-китайских отношений заключается в традиционной дружбе и готовности помогать друг другу в сложную минуту, заявил председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров на полях Восточного экономического форума.

По его словам, дружба между двумя странами постоянно укрепляется.

"Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке принял около 900 пострадавших от землетрясения китайских детей. Это помогло детям справиться с психологическими травмами от этого стихийного бедствия. В Китае говорят, что друзья познаются в беде. В России тоже есть поговорка: "не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает", — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что "именно в этом заключаются искренние чувства и дружба между нашими народами".

Кроме того, Си Цзиньпин поблагодарил за приглашение на Восточный экономический форум, а также за тёплый и радушный приём. Председатель КНР отметил, что взаимная поддержка в проведении крупных мероприятий стала хорошей традицией для Москвы и Пекина.

"Форум уже стал важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества, вносит значимый вклад в развитие Дальнего Востока, сотрудничество в нашем регионе. Уверен, что при тщательной организации форум станет полным успехом", — сказал Си Цзиньпин.

Он пообещал прилагать максимум усилий для укрепления дружбы и сотрудничества между странами. Кроме того, председатель КНР рассказал, что до конца года проведет ряд встреч с Владимиром Путиным.

Общие интересы и доверительные отношения

Си Цзиньпин отметил, что у России и Китая есть схожие или совпадающие позиции по международным вопросам, общие интересы и прочная основа для взаимодействия.

"На фоне быстро меняющейся международной обстановки, факторов нестабильности и непредсказуемости, все более важное значение приобретает взаимодействие Китая и России в поддержании равенства, справедливости, мира и стабильности во всем мире", — добавил китайский лидер.

Путин, в свою очередь, отметил, что у Москвы и Пекина сложились доверительные отношения в сфере политики, безопасности и обороны. Президент рассказал, что на встрече с Си Цзиньпином они затронули вопросы взаимодействия в экономике, социальной сфере, гуманитарных связях, темы военно-технического сотрудничества.

По итогам переговоров Россия и Китай подписали ряд документов.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.