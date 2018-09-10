МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей активно обсуждают кадры, на которых запечатлена недавняя гроза в Санкт-Петербурге.

Во время шторма молния попала в громоотвод строящегося в Северной столице небоскреба "Лахта Центр".

В социальных сетях появилось множество фотографий и видео электрического разряда в атмосфере.

"Вчера мы часа два наблюдали за красотой и могуществом природы. Когда ложились спать, закрыли глаза, а молния продолжала стрелять", — поделилась впечатлениями от увиденного a_degtyareva.

"Грандиозно просто", — прокомментировал видеозапись deepinsomnia.

"Давно не запускал коптер, но тут сам Зевс велел", — поделился фотографией разряда mikhail_chul.

"Ух, красота!" — написала alenabobrovich.

"Как могущественна наша природа", — говорится в комментарии annet2010.