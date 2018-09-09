Жириновский прокомментировал инцидент с потасовкой в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инцидент с потасовкой на Пушкинской площади во время несанкционированного митинга, предложил сажать в тюрьму на пять лет за оскорбление представителей власти, такую поправку в УК партия намерена внести на рассмотрение в ближайшее время.

В воскресенье на Пушкинской площади прошла несогласованная акция. По данным МВД РФ, в ней участвовали порядка 2 тысяч человек. Митинг посетил лидер ЛДПР, чтобы пообщаться с присутствующими. Однако в адрес политика посыпались оскорбления, после чего завязалась потасовка. Депутат Василий Власов (ЛДПР), бывший на месте происшествия, рассказал РИА Новости, что инцидент обошелся без эксцессов.

"Хулиганы оскорбляли… депутата Государственной думы. Мы туда пришли и не потерпим этого никогда — за оскорбления будут отвечать. В ближайшее время мы вносим в Уголовный кодекс статью как во всех европейских странах — пять лет за любое оскорбление представителя власти. Вот человек пятнадцать с Пушкинской площади, мы их посадим в тюрьму на пять лет", — сказал Жириновский на пресс-конференции в воскресенье.

Ранее во время одного из пленарных заседаний весенней сессии Госдумы Жириновский уже предлагал ввести наказание за оскорбление власти. Тогда заявление политика касалось СМИ. В качестве примера он тогда привел отдельные выступления "большинства журналистов "Эха Москвы". Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил изучить законодательное регулирование пресечения клеветы и оскорблений в СМИ, в том числе в отношении высших должностных лиц, на примере стран Европы.