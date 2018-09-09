ЦИК выяснит, раскрыли ли Собянин и Дегтярев, за кого голосовали

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ЦИК РФ проверит информацию о якобы публичном заявлении кандидатов на пост мэра Москвы Сергея Собянина и Михаила Дегтярёва о том, за кого они проголосовали, сообщила глава ведомства Элла Памфилова журналистам.
Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность. Помимо Дегтярева, на пост претендуют действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>