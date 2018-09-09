ЦИК выяснит, раскрыли ли Собянин и Дегтярев, за кого голосовали

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ЦИК РФ проверит информацию о якобы публичном заявлении кандидатов на пост мэра Москвы Сергея Собянина и Михаила Дегтярёва о том, за кого они проголосовали, сообщила глава ведомства Элла Памфилова журналистам.

"Надо проверить. Проверьте, пожалуйста, что там было реально", — дала она распоряжение своему аппарату, отвечая на просьбу журналистов оценить якобы публичные сообщения кандидатов в мэры Москвы Сергея Собянина и Михаила Дегтярева о том, как они проголосовали на выборах мэра столицы.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность. Помимо Дегтярева, на пост претендуют действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

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