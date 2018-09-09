В Москве за проголосовавшего дважды мужчину приняли двух братьев

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Информация о том, что на участке №1982 в Москве два раза проголосовал один и тот же человек, не подтвердилась, голосовавшие — два брата, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что на участок №1982 для проверки отправилась мобильная группа. Оттуда поступила жалоба на то, что с разрывом в 16 минут дважды проголосовал один и тот же человек.

"В состав участковой избирательной комиссии входят учителя этой школы. Они подтвердили, что проголосовавшие – это два брата. Мы проверили книги – у двух избирателей, о которых шла речь, разные подписи и паспорта. Это два разных человека. Один из них живет в другом районе, но переписался сюда, потому что работает сегодня поблизости", — сказала Потяева.

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