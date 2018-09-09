Наблюдатели получили 242 сообщения о возможных нарушениях на выборах

Избиратели голосуют на избирательном участке в Тюмени в единый день голосования

Избиратели голосуют на избирательном участке в Тюмени в единый день голосования

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ассоциация независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) получила 242 сообщения о возможных нарушениях в ходе единого дня голосования 9 сентября, сообщил РИА Новости федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"Всего у нас поступило 627 сообщений, из них за сегодня — 242. При этом 278 сообщений признано фейками. В обработке 223 сообщения, в 111 случаях проблема решена", — сказал Коломойцев на полях всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов".

По его словам, основные жалобы касаются организации видеонаблюдения, видеотрансляции и ограничения работы наблюдателей.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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