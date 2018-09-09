САМАРА, 9 сен — РИА Новости. Самый пожилой житель Самарской области 105-летний Алексей Каленов проголосовал в воскресенье на выборах губернатора региона, сообщили журналистам в областной избирательной комиссии.
По его словам, Каленов активно интересуется политикой и следит за событиями, происходящими в регионе.
Досрочные выборы губернатора Самарской области проходят в единый день голосования 9 сентября. На пост главы региона претендуют шесть человек. Это врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров ("Единая Россия"), заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР), лидер реготделения "Справедливой России", депутат Михаил Маряхин и первый секретарь самарского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин. Также в выборах главы региона участвуют Виталий Кирсанов от "Коммунистов России" и Галина Баранова от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.
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