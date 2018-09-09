Жириновский стал участником потасовки в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время митинга против пенсионной реформы на Пушкинской площади в Москве. 9 сентября 2018

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время митинга против пенсионной реформы на Пушкинской площади в Москве. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал участником потасовки на Пушкинской площади в центре Москвы, где проходит несанкционированный митинг. В партии заявили, что инцидент — реакция на многочисленные провокации в адрес политика.

В воскресенье на Пушкинской площади проходит несогласованная акция. По данным МВД России, в ней участвуют около двух тысяч человек. Митинг посетил лидер ЛДПР, чтобы пообщаться с присутствующими. Однако в адрес политика посыпались оскорбления, после чего завязалась потасовка. Депутат Василий Власов (ЛДПР), бывший на месте происшествия, рассказал РИА Новости, что инцидент обошелся без эксцессов.

"Когда мы уже собрались уходить, определенные провокаторы, выкрикивая различные оскорбления, на нас пытались как-то нападать, что-то бросить в нашу сторону. Были определенные провокаторы, человек пять, от силы десять. <…> Мы попросили одного товарища, который был больше всего активен, (показать) нам свой паспорт. Нам было интересно. Он отказался свой паспорт показывать", — рассказал Власов.

"Крови точно не было. Естественно, так как акция не согласована, возможно, кто-то кого-то толкнул, но это абсолютно объяснимо", — добавил парламентарий.