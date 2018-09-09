Жириновский стал участником потасовки в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал участником потасовки на Пушкинской площади в центре Москвы, где проходит несанкционированный митинг. В партии заявили, что инцидент — реакция на многочисленные провокации в адрес политика.
"Когда мы уже собрались уходить, определенные провокаторы, выкрикивая различные оскорбления, на нас пытались как-то нападать, что-то бросить в нашу сторону. Были определенные провокаторы, человек пять, от силы десять. <…> Мы попросили одного товарища, который был больше всего активен, (показать) нам свой паспорт. Нам было интересно. Он отказался свой паспорт показывать", — рассказал Власов.
"Крови точно не было. Естественно, так как акция не согласована, возможно, кто-то кого-то толкнул, но это абсолютно объяснимо", — добавил парламентарий.