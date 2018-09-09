Глава Мосгоризбиркома опроверг информацию о драке на одном из участков

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке ГБОУ Школа №117 в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов опроверг информацию о драке на одном из избирательных участков в Москве, а также о случае якобы вброса избирательных бюллетеней, назвав информацию об этом "очередной попыткой дискредитировать избирательную систему".

"Очередная попытка дискредитировать избирательную систему. Думаю, что в течение дня по Москве наверняка будут такие вбросы",- сказал Горбунов по видеосвязи с ЦИК, добавив, что "определённые структуры политические пытаются раскачивать лодку".

Глава московской комиссии пояснил, что распространялось фальшивое фото с участка, якобы сделанное с камеры видеонаблюдения, где запечатлён момент вброса. Однако при проверке фото оказалось фальшивым.

Он также сообщил, что драки на одном из участков на выборах мэра не было. "Мы отсмотрели (видеоматериалы) с участка… Никакой драки там не было",- отметил Горбунов.

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