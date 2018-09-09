Единый день голосования в 2018 году (123)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Информация о вбросе бюллетеней на участке 2342 в Москве является умышленным фейком, заявил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

Ранее в сети начала распространятся информация о вбросе бюллетеней на участке 2342. Происшествие якобы зафиксировала камера. В Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы провели проверку инцидента.

"Прислали видео вброса на участке 2342. Мы, естественно, принимаем это как сигнал тревоги, вывели участок в режиме реального времени и времени, которое обозначено на видео. Мы сразу видим, что здесь ящики, там КОИБы, видим, что не так стоят столы. Участок продолжает быть на контроле… Это намеренная фальсификация. Мы впервые столкнулись с умышленной фальсификацией, которая распространяется в сетях", — сказал Венедиктов после изучения записей.

Он подчеркнул, что штаб проверяет каждый поступающий сигнал. "В Москве это принципиально", — подчеркнул Венедиктов.

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