МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Информация о вбросе бюллетеней на участке 2342 в Москве является умышленным фейком, заявил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.
"Прислали видео вброса на участке 2342. Мы, естественно, принимаем это как сигнал тревоги, вывели участок в режиме реального времени и времени, которое обозначено на видео. Мы сразу видим, что здесь ящики, там КОИБы, видим, что не так стоят столы. Участок продолжает быть на контроле… Это намеренная фальсификация. Мы впервые столкнулись с умышленной фальсификацией, которая распространяется в сетях", — сказал Венедиктов после изучения записей.
Он подчеркнул, что штаб проверяет каждый поступающий сигнал. "В Москве это принципиально", — подчеркнул Венедиктов.
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