В ЦИК рассказали о планах по улучшению системы "Мобильный избиратель"

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Московской области

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Совершенствование системы "Мобильный избиратель" в скором времени позволит россиянам голосовать в любом месте их нахождения, в том числе на региональных выборах, заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Система "Мобильный избиратель" подразумевает возможность избирателей голосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации.

В ходе заседания ЦИК Булаев прочитал сообщение, поступившее от одного из избирателей. Гражданин сообщил, что не может проголосовать на выборах мэра Москвы, так как находится в этот день в Китае.

"Что же мы сделаем в следующем году, чтобы каждый мог проголосовать… в любом регионе на выборах. Мне кажется, мы недалеко от реализации этого положения", — сказал Булаев.

"На следующий год у нас большая избирательная кампания. Я думаю, до начала этой избирательной кампании мы обязаны просто дальше развивать систему "Мобильный избиратель", делать ее таким образом, чтобы она была удобна гражданам, и чтобы у нее действительно возможность реализовать право голоса была в любом месте, где он находится", — сказал зампредседателя ЦИК.

"Мы это точно сможем реализовать. Если сразу не полностью, то в органы госвласти точно", — добавил Булаев.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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