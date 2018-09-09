В Электрогорске фиксируется самая высокая явка на выборах в Подмосковье

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Самая высокая явка на выборах в Подмосковье на 10.00 фиксируется в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Электрогорска — 16,35%, самая низкая — в ТИКе Раменского района — 1,7%, следует из данных на цифровом табло в информационном центре Мособлизбиркома.

"ТИК Электрогорск явка: 16,35%, ТИК Раменского района явка: 1,7%",- говорится в сообщении.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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