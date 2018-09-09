Четыре чукотских села показали 100-процентную явку на выборах главы региона

АНАДЫРЬ, 9 сен – РИА Новости. Четыре села на Чукотке показали 100-процентную явку на выборах главы региона, сообщает правительство автономного округа.
"На 18.00 стопроцентная явка зарегистрирована в четырёх сёлах Чукотки. В Чуванском, Уэлькале, Нутэпэльмене и Биллингсе на избирательные участки пришли все включенные в список избиратели. Ещё в восьми сёлах процент явки превысил 90% — Ваеги, Ламутское, Краснено, Алькатваам, Хатырка, Ванкарем, Энмелен, Энурмино", — говорится в сообщении.
К 18.00 местного времени (09.00 мск) на выборах губернатора региона проголосовало 16,388 тысячи человек, или 54,18% от числа избирателей, внесенных в списки.
Единый день голосования 9 сентября охватил большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.
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