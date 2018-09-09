Четыре чукотских села показали 100-процентную явку на выборах главы региона

Единый день голосования в 2018 году (96)

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018

АНАДЫРЬ, 9 сен – РИА Новости. Четыре села на Чукотке показали 100-процентную явку на выборах главы региона, сообщает правительство автономного округа.

На кресло губернатора претендуют Юлия Бутакова, выдвинутая ЛДПР, от КПРФ представлен Владимир Гальцов, кандидатом от "Справедливой России" является Елена Половодова, от ЕР — действующий глава региона Роман Копин.

"На 18.00 стопроцентная явка зарегистрирована в четырёх сёлах Чукотки. В Чуванском, Уэлькале, Нутэпэльмене и Биллингсе на избирательные участки пришли все включенные в список избиратели. Ещё в восьми сёлах процент явки превысил 90% — Ваеги, Ламутское, Краснено, Алькатваам, Хатырка, Ванкарем, Энмелен, Энурмино", — говорится в сообщении.

К 18.00 местного времени (09.00 мск) на выборах губернатора региона проголосовало 16,388 тысячи человек, или 54,18% от числа избирателей, внесенных в списки.

Единый день голосования 9 сентября охватил большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.

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