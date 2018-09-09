МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более 162 тысяч москвичей изъявили желание голосовать на дому на выборах мэра Москвы, заявил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых "дачных" участков, впервые созданных в этом году.
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