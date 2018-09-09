Более 162 тысяч москвичей изъявили желание голосовать на дому

Единый день голосования в 2018 году (96)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более 162 тысяч москвичей изъявили желание голосовать на дому на выборах мэра Москвы, заявил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Подано заявлений желающих проголосовать на дому более 162 тысяч", — сказал он.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых "дачных" участков, впервые созданных в этом году.

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