Циолковский стал одним из лидеров по явке на выборах главы Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен — РИА Новости. Наукоград Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области показывает одну из самых высоких явок на досрочных выборах губернатора и дополнительных выборах депутата Государственной думы, к 15.00 (09.00 мск) здесь проголосовали 38,71% избирателей, в целом явка по области составила 21,2%, это ниже явки 2015 года, рассказали журналистам в избиркоме Приамурье.

"На 15.00 (09.00 мск) явка в Приамурье составила 21,2%, это примерно на 3% ниже, чем в 2015 году. Самая низкая активность избирателей в Благовещенске — 15,64%. Возможно, это связано с тем, что в областном центре сегодня тепло, люди копают картошку, потом обещают заморозки. Лидируют по явке пока наукоград Циолковский (38,71%), здесь два участка работают, выбирают в том числе депутатов городского совета, а также Шимановский (46,64%) и Тындинский (39,1%)", — рассказала журналистам секретарь избирательной комиссии Приамурья Татьяна Ныркова.

В Приамурье в воскресенье проходят досрочные выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Государственной думы.

Бывший руководитель региона Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. Президент России Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. Кроме Орлова в бюллетене еще три кандидата: Наталья Глазкова (Народная партия "За женщин России"), Сергей Левицкий от "Справедливой России" и Татьяна Ракутина от КПРФ. Орлов вместе с супругой уже проголосовали на выборах в Благовещенске.

За кресло в Госдуме в Приамурье борются Андрей Кузьмин от ЛДПР, Галина Никишина от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Татьяна Ракутина от КПРФ, Кирилл Зимин от "Справедливой России" и Геннадий Гамза от "Коммунистов России". Всего 9 сентября в регионе финишируют 30 избирательных кампаний.

В городах Тында и Зея проголосуют за кандидатов в главы администраций и местных депутатов, с руководителями и новым составом представительных органов определятся в нескольких сельсоветах области.

Всего свой выбор в воскресенье должны сделать 620 тысяч 750 жителей Приамурья. Досрочно проголосовали 2033 человека.

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