МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более 12 тысяч сотрудников полиции обеспечивают правопорядок и безопасность граждан в местах голосования на выборах губернатора Подмосковья, заявила начальник управления информации общественных связей главного управления МВД Московской области Татьяна Петрова.

"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования задействовано более 12 тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, члены народных дружин и казачьих обществ", — сказала Петрова журналистам.

Она добавила, что в период подготовки к проведению выборов все избирательные участки и прилегающие к ним территории были обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

В свою очередь представитель ГУМЧС России по Московской области Владимир Квитко сообщил, что к обеспечению безопасности на выборах от ведомства привлечены почти 6 тысяч человек.

"На каждом объекте, где размещены избирательные участки, в обязательном порядке организовано дежурство должностных лиц. Обеспечение пожарной безопасности в период проведения выборной кампании в Московской области находится на особом контроле… Задействовано 5926 человек и 1638 единиц техники", — сказал Квитко журналистам.

Он добавил, что всего МЧС на учет взято 2820 объектов защиты, задействованных в поведении выборов, на которых размещен 4261 участок. "Сотрудниками органов государственного пожарного надзора в рамках пожарно-профилактических мероприятий проведены обследования объектов, задействованных в выборной кампании, на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности", — отметил Квитко.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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