Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, губернатор Георгий Полтавченко и председатель организации Жители блокадного Ленинграда Елена Тихомирова на установка закладного камня на месте будущего музея обороны и блокады Ленинграда

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, губернатор Георгий Полтавченко и председатель организации Жители блокадного Ленинграда Елена Тихомирова на установка закладного камня на месте будущего музея обороны и блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Закладной камень установили в субботу на месте строительства нового музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора северной столицы.

8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, в Петербурге проходят памятные мероприятия.

"77 лет назад началась самая трагическая, но и самая героическая страница в истории нашего города. Наши с вами отцы и деды, матери стояли насмерть, являя всему миру невиданный героизм, силу духа и недосягаемую нравственную высоту", — отметил на церемонии закладки камня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что в Петербурге около ста объектов, которые напоминают о блокадных днях, но нет единого комплекса, единой научно-просветительской системы. По его словам, новый музейно-выставочный комплекс будет включать в себя не только выставочные залы, но и образовательный центр, а также институт памяти.

"Мы хотим, чтобы это был комплекс мирового уровня, потому что необходимо знать, какой ценой ленинградцы смогли отстоять свой город", — сказал губернатор.

Музейно-выставочный комплекс "Оборона и блокада Ленинграда" будет построен на Смольной набережной, в створе Орловской улицы. Площадь нового комплекса составит 25 тысяч квадратных метров. Предполагается, что музейно-выставочный комплекс станет ведущим национальным институтом по изучению, документированию и презентации истории обороны и блокады Ленинграда. В его состав войдут мемориал, увековечивающий память жителей и защитников города, научно-исследовательский центр, постоянная экспозиция и зона временных выставок, образовательный центр, театрально-концертный центр, а также фондохранилище и архив. Музей обороны и блокады Ленинграда на Соляном переулке продолжит свое развитие как Мемориальный музей.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге выбрали проект будущего музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" — победителем конкурса архитектурных проектов стала архитектурная мастерская "Студия 44" Никиты Явейна.

Идея создания нового современного музея обороны и блокады Ленинграда появилась в 2014 году. Тогда власти Петербурга отмечали, что городу необходим музей, который бы отразил героизм и трагизм блокады, площади существующего музея не позволяют создать крупную экспозицию. Сейчас Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда располагается в доме №9 в Соляном переулке.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.