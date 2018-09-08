"В мире неспокойно": на Урале в бутылке водки нашли послание времен СССР

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Челябинске во время ремонта в родильном доме областной больницы строители обнаружили бутылку из-под водки с посланием времен СССР, свидетельствуют фотографии, выложенные в сообществе во "ВКонтакте" "Челябинск online".

Как утверждает сотрудница роддома Наталья Цветкова, письмо обнаружили третьего сентября. Само сообщение датируется 16 октября 1980 года.

Авторы послания представились плотниками и пожаловались на нелегкую жизнь и дефицит мяса, обвинив в этом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Однако рабочие добавили, что в целом продуктов хватает.

"Зарплата плотника 5-го разряда 180-200 рублей в месяц. С продуктами вроде бы ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу", — пишут они, перечислив ряд развивающихся стран.

"В общем, жить не очень легко", — отметили они.

Также плотники посетовали на ситуацию в мире и попросили потомков сообщить о находке в будущем.

"В мире не спокойно. Войны, войны. Кто найдет эту записку — сообщите. Пока все. До свидания", — закончили работники.

Среди пользователей соцсети нашлись и скептики, которые посчитали, что послание — фальшивка. По сообщениям местных СМИ, пресс-служба больницы не знает о "капсуле времени", однако подтвердила, что в роддоме проходят ремонтные работы, и в здании работают строители.