РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Петербурге пройдут памятные мероприятия в День памяти жертв блокады

0250
© РИА Новости / Борис КудояровПерейти в фотобанкЖители блокадного Ленинграда. Архивное фотоЖители блокадного Ленинграда. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала блокады Ленинграда, пройдут в субботу в Санкт-Петербурге.

Дорога жизни в блокадный Ленинград. Кадр из фильма Романа Кармена Блокада Ленинграда
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ВКонтакте запустит акцию в День памяти жертв блокады Ленинграда
В День памяти жертв блокады в северной столице традиционно будут возлагать цветы к мемориалам. Утром жители города принесут цветы к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте.

В 11.00 начнется траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Также церемонии пройдут на Серафимовском, Смоленском, Большеохтинском и Богословском кладбищах, у Триумфальной арки Победы в Красном Селе, на площади Победы, у мемориала "Малая Пискаревка" в Красной Слободе, на Невском воинском кладбище "Журавли".

В полдень на различных городских площадках, в числе которых Русский музей, Эрмитаж, Дом журналиста, Дворы капеллы, Дом актера, библиотека имени Лермонтова, начнут зачитывать имена погибших во время блокады. Присоединиться к этой акции, которая в этом году пройдет впервые, может любой желающий.

Днем перед Мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке начнет работу выставка ретро-техники, представители военных клубов проведут блиц-экскурсии, волонтеры раздадут ветеранам цветы и памятные нагрудные значки.

На Смольной набережной пройдет торжественная церемония установки закладного камня – символа начала строительства музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда". Новый комплекс станет ведущим национальным институтом по изучению, документированию истории блокады и обороны Ленинграда. В его состав войдут мемориал, увековечивающий память жителей и защитников города, научно-исследовательский центр, постоянная экспозиция и зона временных выставок, образовательный центр, театрально-концертный центр, а также фондохранилище и архив.

В 14.00 от дома Тани Савичевой на 2-й линии Васильевского острова стартует молодежный мотопробег "Памятная карта блокадного города". Колонна проследует к Пискаревскому кладбищу, а оттуда к мемориальному комплексу "Цветок жизни" во Всеволожском районе Ленинградской области. Основная часть маршрута пройдет по памятной карте блокадного города, созданной по воспоминаниям жителей блокадного Ленинграда.

Оборона Ленинграда: как выстоял город-герой. Кадры из архива
© РИА Новости
Оборона Ленинграда: как выстоял город-герой. Кадры из архива
Также в субботу состоится памятное шествие, участники которого в 17.00 соберутся на Марсовом поле и отправятся по Миллионной улице к Дворцовой площади. В шествии примут участие горожане, ветераны-блокадники, общественные организации и движения.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена