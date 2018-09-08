С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала блокады Ленинграда, пройдут в субботу в Санкт-Петербурге.

В День памяти жертв блокады в северной столице традиционно будут возлагать цветы к мемориалам. Утром жители города принесут цветы к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте.

В 11.00 начнется траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Также церемонии пройдут на Серафимовском, Смоленском, Большеохтинском и Богословском кладбищах, у Триумфальной арки Победы в Красном Селе, на площади Победы, у мемориала "Малая Пискаревка" в Красной Слободе, на Невском воинском кладбище "Журавли".

В полдень на различных городских площадках, в числе которых Русский музей, Эрмитаж, Дом журналиста, Дворы капеллы, Дом актера, библиотека имени Лермонтова, начнут зачитывать имена погибших во время блокады. Присоединиться к этой акции, которая в этом году пройдет впервые, может любой желающий.

Днем перед Мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке начнет работу выставка ретро-техники, представители военных клубов проведут блиц-экскурсии, волонтеры раздадут ветеранам цветы и памятные нагрудные значки.

На Смольной набережной пройдет торжественная церемония установки закладного камня – символа начала строительства музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда". Новый комплекс станет ведущим национальным институтом по изучению, документированию истории блокады и обороны Ленинграда. В его состав войдут мемориал, увековечивающий память жителей и защитников города, научно-исследовательский центр, постоянная экспозиция и зона временных выставок, образовательный центр, театрально-концертный центр, а также фондохранилище и архив.

В 14.00 от дома Тани Савичевой на 2-й линии Васильевского острова стартует молодежный мотопробег "Памятная карта блокадного города". Колонна проследует к Пискаревскому кладбищу, а оттуда к мемориальному комплексу "Цветок жизни" во Всеволожском районе Ленинградской области. Основная часть маршрута пройдет по памятной карте блокадного города, созданной по воспоминаниям жителей блокадного Ленинграда.

Также в субботу состоится памятное шествие, участники которого в 17.00 соберутся на Марсовом поле и отправятся по Миллионной улице к Дворцовой площади. В шествии примут участие горожане, ветераны-блокадники, общественные организации и движения.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.