Сила России - в соседстве разных народов и культур, заявил Кириенко

КАЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости. Сосуществование представителей разных народов, культур и конфессий – это сила и возможности России и пример в общемировом пространстве, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии Казанского форума ЮНЕСКО.

Кириенко в среду принимает участие в открытии Казанского форума ЮНЕСКО по межкультурному диалогу под эгидой государственного советника Татарстана, специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева. Специальные посланники ЮНЕСКО, послы доброй воли, специалисты в области сохранения межнационального и межконфессионального согласия, представители федеральных, республиканских органов власти, духовенства, деятели науки и культуры России обсуждают новые формы международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

"Вот уже несколько веков именно Татарстан является образцом мирного сосуществования представителей разных народов и разных конфессий не только в Российской Федерации, но и в общемировом пространстве. Если в отдельных точках нашей планеты такое соседство порой становится причиной конфликтов и даже трагических столкновений, то в Татарстане, да и в России в целом, мы видим совершенно иной пример", — сказал Кириенко.

По его словам, это вопрос базовых ценностей, базового отношения.

"И здесь, в Татарстане, и в целом в России мы всегда исходили и исходим из того, что то, что мы разные, разных национальностей, разного вероисповедания – это не проблема, и это не наша слабость, наоборот, это наша сила, это наша возможность", — подчеркнул он.

По мнению первого замруководителя администрации президента РФ, межкультурный диалог – это, казалось бы, диалог о различиях, но чем больше и глубже изучаются традиции народов, тем сильнее понимание, что общего между ними гораздо больше, чем различий. "Разве есть такие традиции, такие культуры, в которых главными не были бы ценности добра, сострадания, взаимопомощи? Если такие культуры и существовали, то они очень быстро исчезли, история сама вынесла им свой вердикт", — сказал он.

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