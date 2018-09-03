Эсеры поддержали предложения Путина по пенсионным изменениям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен — РИА Новости. Эсеры поддерживают поправки в законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, однако сохраняют негативную позицию по законопроекту в целом, сообщил в понедельник журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

По его словам, президент "исправляет ошибки правительства". "Поправки, которые он предложил, наша фракция поддержит, но ни во втором, ни в третьем чтении партия не будет голосовать за этот закон", — сказал Миронов.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил на минувшей неделе в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Его предложения будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены в Госдуму. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.