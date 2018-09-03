Жительница Волгограда, чей сын искал лекарство, успешно перенесла операцию

ВОЛГОГРАД, 3 сен — РИА Новости. Героиня трогательной истории из Волгограда Светлана Сидорова, чей сын-школьник отчаянно искал для мамы лекарство "Нимотоп", после успешно проведенной операции готовится ехать домой, рассказал РИА Новости ее старший сын Андрей Шитик.

"Мама чувствует себя намного лучше. Сегодня я забираю ее из больницы домой", — рассказал собеседник агентства.

По словам Шитика, который сейчас служит по контракту в Вооруженных силах, женщине потребуется санаторное лечение для восстановления после операции.

"Я взял отпуск на это время, а Ване сейчас сосредоточен на школе", — отметил мужчина.

Трогательная история стала известна по всей стране после того, как младший сын Светланы развесил во дворе объявления о том, что маме срочно нужно лекарство "Нимотоп": препарат невозможно достать в волгоградских аптеках. В итоге, лекарство передали семье "добрые люди", у которых оно осталось, и его должно хватить на курс лечения.

В конце августа женщину госпитализировали с высокой температурой и давлением, и через несколько дней ее прооперировал руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов, который специально прилетел в Волгоград из Новосибирска. По его словам, пациентке надо установить стент, который позволит рассосаться аневризме в головном мозге.